中評社北京1月5日電／網評：德智體美勞全面發展，合力哪裡來？

來源：人民日報 作者：閆伊喬 黃超



課間小變化，改革大文章。一些地方的中小學校優化課間安排，釋放出堅持五育並舉的鮮明信號。讓孩子們身上有汗、眼裡有光，為何今天格外重要？緊密聯動的家校社協同育人，應該如何開展？多地教育部門負責人對話家長、學校、社會人士等，將目光聚焦“合力哪裡來”這一話題。



——編 者



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各方多些理解和支持，讓課間充滿歡聲笑語



山東青島永平路小學學生家長劉龍龍：我至今記得童年的歡樂課間，小時候總感覺課間很長，能玩很多遊戲：用樹枝畫格子玩“跳房子”遊戲，用身邊簡單的材料自制毽子，三五個人一組輪流跳皮筋……放學後，小夥伴們找片空地繼續玩，一直到天黑才戀戀不舍地被爸爸媽媽喊回家。



“靜悄悄的課間”，在我的認知裡難以想象。時代不同，環境不同，現在一些學校有不少高樓層，孩子活動空間小，磕碰一下，誰家都擔心。但不能因噎廢食，要求孩子除了喝水、上廁所，減少下樓。打破“靜悄悄的課間”，需要各方多些理解和支持，讓孩子釋放天性、課間充滿歡聲笑語。



學校實行課間15分鐘後，孩子回家會經常說起課間活動，與同學玩得很開心。前不久，學校編寫了一套口袋書，介紹了丟手絹、編花籃、老鷹捉小雞、坐轎子等傳統遊戲。孩子說，這些遊戲很新奇，但有些傳統遊戲時間短、運動量小，玩得不盡興。我就鼓勵孩子把自己的想法分享給老師。最近，學校打算發動師生、邀請家長，創編與學生聯繫密切、安全簡單的體育遊戲。

