駐韓國大使館提醒在韓中國公民遠離政治活動

中評社北京1月5日電／據中國僑網報導，中國駐韓國大使館微信公眾號消息，根據《韓國出入境管理法》，除法律規定的情況外，在韓外國人（無論持何種簽證）不得參加政治活動。若違反，重則可能被強制驅逐出境。



近期，韓國多地頻發遊行、示威等政治集會。中國駐韓國大使館特此提醒在韓中國公民和來韓中國遊客，增強法律和自我保護意識，同當地政治集會和人員密集場所保持距離，勿公開發表政治言論，留意集會引起的交通管制，確保人身和出行安全。