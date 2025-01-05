奧地利總理宣布因組閣談判失敗將於近日辭職

中評社北京1月5日電／據新華社報導，奧地利總理內哈默4日宣布，因新政府組閣談判失敗，他將於近日辭去總理職位。



內哈默當晚通過社交媒體發表視頻聲明說，由於在關鍵問題上存在嚴重分歧，他領導的人民黨已經終止與社民黨聯合組建新政府的談判。他將於近日辭去總理職位及人民黨黨首職務，以實現平穩過渡。



奧地利於2024年9月29日舉行國民議會選舉，極右翼自由黨首次成為議會第一大黨，但所獲議席未超半數。中右翼人民黨位居第二，中左翼社民黨排名第三。2024年10月22日，奧地利總統範德貝倫以自由黨無法找到聯合執政夥伴為由，授權內哈默組建新一屆政府。隨後，人民黨與社民黨及新奧地利黨展開組閣談判，尋求組建一個三黨聯合政府。2025年1月3日，新奧地利黨宣布退出組閣談判。4日，人民黨與社民黨的兩黨談判也最終破裂。



據奧地利媒體報導，範德貝倫將於5日就當前政治形勢發表講話。人民黨也將於5日開會討論內哈默的繼任人選問題。



此間媒體分析認為，在三黨聯合組閣失敗之後，奧地利新政府組成的唯一可能選項是人民黨與自由黨組成聯合政府，否則就只能重新舉行國民議會選舉。



內哈默從2021年12月出任奧地利總理至今，此前曾任聯邦政府內政部長。