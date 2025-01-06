社評：中日關係現暖意 春風拂面還需努力

2024年12月25日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京同日本外相岩屋毅舉行會談。（圖源：外交部） 中評社香港1月6日電（評論員 郭至君）2024年12月25日，日本新任外務大臣岩屋毅到訪北京，與中方高層舉行了一系列的會談，並出席了第二次中日高級別人文交流對話會議。中方非常重視岩屋毅的到訪並給予了最高規格的禮遇和接待，雙方達成10項重要共識，涵蓋深化青少年、教育、媒體、智庫等領域交流合作，為中日關係改善帶來進一步積極信號。縱觀去年一整年的中日關係，我們看到逐步出現的回暖跡象：10月，石破茂成為新任日本首相，兩國元首隨後在11月的利馬APEC峰會期間進行了會見。日本政經各界也陸續派出了高級別訪華代表團，推動兩國關係逐步緩和。中日民間交流也加速回暖，中國對日本實施的30天免簽政策也極大激發日本遊客前往中國旅遊的熱情。除此之外，兩國還舉辦了涉及文化、電影、青少年交往等層面的多場交流活動。我們認為，過去幾年時間，中日關係一度出現了倒退，而現在出現的暖意是雙方近段時間以來努力的結果，需要予以更大的努力，共同將此勢頭持續下去。



一、中日高層均釋放了改善關係的積極信號，需珍視並逐漸落實。



從利馬到北京，我們看到中日兩國的高層近段時間以來均頻繁釋放出改善關係的積極話語。習近平主席在利馬會見石破茂時指出，當前，國際和地區形勢變亂交織，中日關係處於改善發展的關鍵時期。中日互為近鄰，同為亞洲和世界重要國家，兩國關係具有超越雙邊的重要意義。而石破茂在利馬和不久前的電視訪談中都談到，中日不管怎麼說都是鄰國，雙邊關係必須保持穩定，將建立信賴關係，探索彼此的利益。



日本新任外相岩屋毅措辭也很積極，就各方都特別關心的台灣問題，他訪華前曾明確表態，他個人不喜歡“台灣有事”這個說法，台灣應該是“無事”，而不是“有事”，到處提及“有事”這個詞，是不妥的。岩屋毅也表示，日台關係是“非正式、實務性的”，日本理解並尊重中國的立場，並維持“一中原則”。外長王毅在北京會見岩屋毅時則強調，希望日方遵守兩國互為合作夥伴、互不構成威脅的共識，沿著正確軌道推進關係。



不難看到，最近兩月，中日兩國高層通過多種方式持續互動，兩國關係延續了改善發展的勢頭。石破茂政府上台後確實對改善發展對華關係展現出了更大的積極性，這是不同以往的變化，也是值得重視的變化。中方已經清楚展現了願意同日方一道，持續對話溝通，增進政治互信，深化互利合作，妥善管控分歧的意願，日方也應珍視這樣的意願並就此方向付諸努力。

