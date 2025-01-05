獲特朗普力挺　約翰遜連任美眾議長

約翰遜（右）3日在投票期間與共和黨議員交談。（圖源：法新社） 中評社北京1月5日電／據新華社綜合美聯社、路透社報導：美國新一屆國會3日開幕，在當選總統特朗普“介入”後，約翰遜以微弱優勢驚險連任眾議院議長。



在當天的投票中，約翰遜最初獲得216票，有3名共和黨議員並未投給他。眾議院民主黨領袖傑弗里斯拿到民主黨全數215票，但兩人票數都沒有過半。



在計票正式結束前，特朗普致電未投票給約翰遜的極右派議員諾曼與塞爾福，要求兩人“停止鬧劇，支持約翰遜”。兩人隨後改變立場，使得約翰遜最終拿到218票，以僅僅過半數的票數，驚險連任眾議院議長。



塞爾福受訪時表示，約翰遜承諾未來討論大型預算和稅務法案時，願意采納極右派成員的意見，他才改投贊成票。特朗普隨後在社交媒體上發文祝賀約翰遜，表示“我們的國家將成為受益者”。



美媒分析指出，國會6日將正式認證特朗普當選，若不能順利選出眾議長，可能延遲認證程序，因此特朗普才主動與極右派共和黨議員溝通並公開為約翰遜辯護。



約翰遜當選後發表講話，承諾將會大幅削減聯邦政府的規模，又呼籲民主黨人在邊境問題上與共和黨合作。分析指，共和黨在眾議院僅擁有219席對215席的微弱優勢，再加上共和黨內部分歧不斷加劇，即便部分共和黨人希望大幅削減聯邦支出，但要達成目標相當困難。