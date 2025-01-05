特朗普料成美國首位被定罪總統

特朗普去年5月就“封口費”案在紐約出庭。（圖源：法新社） 中評社北京1月5日電／據新華社報導，當地時間1月3日，美國紐約州最高法院法官梅爾尚宣布，將於1月10日對美國當選總統特朗普“封口費”案作出判決，特朗普必須親自出庭或通過視頻出庭應訊。梅爾尚表示，將不會判處特朗普入獄，在考慮到總統豁免權及其他現實情況後，作出無條件釋放判決是最可行的解決方案。特朗普將於1月20日宣誓就職，這意味著他必須在其就職典禮前僅10天接受宣判。美媒嘲諷稱，“特朗普將成為美國史上首位被定罪的總統”。



特朗普“封口費”案主審法官梅爾尚3日表示，維持對特朗普在“封口費”案中的定罪，該案的判決程序將於10日上午9時30分在位於紐約曼哈頓下城的一家法院開始，特朗普須親自出庭或視頻出庭以接受判決。



特朗普斥“非法政治攻擊”



梅爾尚稱，就“封口費”案作出判決沒有法律障礙，了結這一案件將符合陪審團、原告和被告的利益；他不傾向於判處特朗普入獄、緩刑或罰款，在考慮到總統豁免權及其他現實情況後，作出無條件釋放判決看似是最可行的解決方案；與其在特朗普完成第二任期後宣判，在特朗普1月20日再次就任美國總統之前宣判更好。



儘管特朗普被判“無條件釋放”，這依然意味著該案此前針對他的定罪成立，特朗普將成為首位上任時就已被判定犯有重罪的美國總統。不過，他仍可以要求上訴法院介入並延後宣判。



特朗普3日在個人社交平台上猛烈抨擊梅爾尚，稱如果法官的裁決得以維持，“我們所知的總統制將走向終結”。他再次聲稱此案是曼哈頓地區檢察官、民主黨人布拉格發起的“非法的政治攻擊，不過是一場被操縱的鬧劇”。



特朗普團隊重申，該案不應該有任何判決，特朗普會繼續抗爭，直至“所有騙局消失”。

