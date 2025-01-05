柯建銘嗆罷免韓國瑜“出內鬼才有機會”

中評社台北1月5日電／民進黨“立法院”黨團不滿“立法院長”韓國瑜議事不公，3日提案要改選“立法院長”“罷免韓國瑜”；總召柯建銘4日再開記者會喊出“雙罷”，不只“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣，還加碼國民黨41個區域“立委”也該全罷免掉。不過依據《“立法委員”互選院長副院長辦法》，想換掉韓國瑜難度超級高，甚至得策反國民黨“立委”才有機會成功；而罷免區域“立委”需依現行《選罷法》，同意票大於不同意票、同意票達選舉人四分之一。若依“立法院”剛三讀通過的“連署加嚴”，以及還在討論“+1版”，連署難度增加、罷免門檻也將提高。



根據《中時新聞網》報導，“立法院”先前通過、《憲訴法》、《選罷法》、《財劃法》修正案，藍營召委建請“立法院長”韓國瑜延緩咨請赖清德公布後兩案，引發綠營不滿，民進黨團3日在院會提案變更議程，增列討論事項要改選“立法院長”“罷免韓國瑜”，不過當日院會並未處理。而柯建銘今再加碼，不只要罷免正副院長，還點名國民黨41席區域“立委”全該被罷免，一點價值都沒有。



不過雖柯建銘開嗆“罷免韓國瑜”，但黨團提案是依法條寫著增列討論事項“改選“立法院長”。不過該提案能否列入議程，朝野“立委”得先表決一次，即使藍營願意尊重將該案列入討論事項，也會經過1個月冷凍期，1個月過後才會決定要不要處理。



而真的要處理改選“立法院長”案，依據《“立法委員”互選院長副院長辦法》第8條，“院長、副院長經全體“立法委員”三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選”。以目前“國會”席次來看，民進黨僅有51席“立委”，連過半數都不到，距離三分之二的76席，也還有很大一段距離，若真想換掉韓國瑜，民進黨不只要拉攏民眾黨8席“立委”，還要策反一部分國民黨“立委”才有可能。



柯建銘點名要罷免國民黨全部41席區域“立委”，藍營也點名吳沛憶、黃捷等綠委反制。依《選罷法》規定，就職滿一年才能提出罷免案，且不分區“立委”不適用罷免規定。而罷免“立委”需有原選舉區選舉人總數百分之一以上的提議人向“中選會”提議，“中選會”受理後，罷免團體須在60日徵求原選舉區選舉人總數百分之十以上連署，罷免案宣告成立後二十日起至六十日內須進行投票。



據現行《選罷法》，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。



不過若依照2024年12月19日在“立法院”三讀通過，但暫未送“行政院”的《選罷法》“連署加嚴”版本，罷免案提議人、連署人皆需應附本人之國民身分證正反面影本，將會增加罷免案的連署難度。



而若加上藍營還在“立院”推動修法的“選罷法+1版”，罷免的同意票數必須要高於被罷免人“當選得票數”，將會提高罷免門檻。