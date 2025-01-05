中國汽車品牌在卡塔爾漸受青睞

中評社北京1月5日電／據新華社報導，近年來，海灣國家卡塔爾對中國汽車品牌青睞有加，從政府公共交通部門到普通消費者，越來越多卡塔爾人選擇中國汽車。



得益於卡塔爾近年來在公共交通領域力推新能源汽車的政策，2024年中國對卡塔爾的汽車出口迅猛增長。中國駐卡塔爾大使館提供的數據顯示，2024年1月至10月，中國對卡塔爾的汽車出口同比增長71.6%，出口總額達4.42億美元。



宇通客車股份有限公司中東區總經理沈輝對新華社記者說，2022年卡塔爾世界杯足球賽期間，888台宇通純電動巴士有力保障交通，高峰期每天接送球迷近10萬人次，並在賽後繼續服務當地公交網絡。此外，卡塔爾國家運輸公司還引進了宇通的新能源輕卡和電動校車等，為卡塔爾公共交通全面電動化做準備。



2024年12月15日，宇通和卡塔爾國家運輸公司合資設立的電動巴士組裝廠開工奠基儀式在卡塔爾自由貿易區舉辦。這是卡塔爾第一家電動商用車組裝廠。



卡塔爾交通大臣穆罕默德當天在奠基儀式上說，建立電動巴士組裝廠符合卡塔爾國家發展戰略目標。卡塔爾自由貿易區管理局首席執行官穆罕默德說，此次合作標誌著卡塔爾在推動工業和交通創新及可持續發展方面邁出了重要步伐。



在乘用車領域，奇瑞汽車旗下的捷途成為卡塔爾銷量增長最快的中國汽車品牌。捷途2023年4月進入卡塔爾市場，得益於明星車型捷途T2銷量迅速增長，2024年前11個月，捷途在卡塔爾實現全品牌銷量排名第三、SUV細分市場排名第二，市場占有率突破12%。



卡塔爾捷途車主阿卜杜拉說：“我非常喜歡捷途T2，不僅顔值高，性能也好，特別適合周末開到沙漠裡衝沙，一般的坡度毫無壓力。另外，許多卡塔爾人到了露營季會在沙漠裡住幾個月帳篷，人手一輛越野車太有必要了，捷途T2是非常棒的選擇。”



上月專程從沙特到多哈參加捷途品牌活動的車主費薩爾說：“我仔細對比過其他品牌的越野車型，捷途T2不僅價格實惠得多，也更智能。現在，中國汽車品牌也已進入沙特市場，我當然選擇中國品牌了。”