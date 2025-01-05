青藏高原山村生態移民搬遷20年紀事

2024年6月11日，村民在長江源村崗巴布民族手工藝品加工專業合作社加工氆氌。（圖源：新華社） 中評社北京1月5日電／據新華社報導，這群人愛家的方式，是離開家。



過度放牧曾讓長江源地區、青海省海西蒙古族藏族自治州唐古拉山鎮的部分草場加速退化。2004年，在黨和政府關心和推動下，世居此地的128戶、407名牧民，搬遷到420多公里外的海西州格爾木市。



村子也有了新的名字——長江源村。



看著窗明幾淨的客廳，村民申格總會想起8年多前的情景。2016年8月22日，習近平總書記來到他家，詳細瞭解一家的生活情況後，親切地說道，“你們的幸福生活還長著呢”……



黨的十八大以來，那片讓他們魂牽夢繞的故鄉再次生機盎然，生活好了、日子富了，這些告別草原、住進城市的牧民深深感受到，遠徙他鄉卻奔向了幸福。每一滴澄澈入海的江源之水，都見證了將江源還給江源的莊嚴承諾。



回家



回家，是每一位離鄉人最執著的想法。這一點，長江源村村民刻骨銘心。黨的十八大以來，最嚴格的生態保護制度，不僅守住了村民們那片“漸行漸遠”的家，也還給他們一片記憶中山清水秀的家。



“想家，做夢都想。”老漢申格覺得自己對於“離家”這件事最有發言權。



初見申格，他身上最打眼的是腰間佩戴的“吾爾朵”。

