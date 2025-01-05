布林肯：衝突前美就已悄悄向烏提供大量武器

中評社北京1月5日電／據新華社報導，美國國務卿布林肯在《紐約時報》4日刊載的專訪中承認，俄烏衝突前，美方就已“悄悄”向烏克蘭提供大量武器。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃就此回應說，烏克蘭去軍事化正是俄特別軍事行動的任務之一。



布林肯在專訪中稱，美國“預見了它（俄烏衝突）的到來”，因此美國、美國盟友和夥伴乃至烏克蘭都“做好了準備”。早在俄羅斯對烏克蘭發起特別軍事行動的前一年，美國“先是在（2021年）9月、又在（當年）12月悄悄向烏克蘭提供大量武器，讓後者手中有保護自己所需的武器。這些武器包括‘毒刺’地空導彈、‘標槍’反坦克導彈等”。



針對布林肯的表態，扎哈羅娃4日對今日俄羅斯通訊社說，俄羅斯清楚美國在俄發起特別軍事行動前已向烏克蘭提供武器。正因此，烏克蘭去軍事化是俄特別軍事行動的任務之一。



扎哈羅娃說：“俄羅斯多年來一直在談論這件事：美英向烏克蘭提供武器，北約在黑海海域進行無休止的演習、侵犯俄羅斯邊境，西方國家軍機危險接近俄領空內的民用飛機……因此，特別軍事行動的任務之一是烏克蘭去軍事化和保障我國安全。”



2022年2月24日，俄羅斯宣布對烏克蘭發起特別軍事行動。據有關統計，自那以來，美方向烏克蘭提供的軍事援助總額已超過600億美元。