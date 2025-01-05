醫療保障　“雲端”上的健康守護

如今無論是在偏遠山村還是城市社區，只要一個醫保碼，全國超12億人的掛號、繳費、購藥等，拿著手機就能完成。（圖源：央視新聞） 中評社北京1月5日電／央視網消息：平均只需0.8秒，就能完成一次醫保結算；直接結算範圍擴大方便了異地就醫；憑著一張醫保碼，掛號、繳費就能做到“碼上辦”；通過手機簡單操作，就可以和家人共享醫保個人賬戶資金。2024年，醫保的便利升級讓百姓真真切切收穫了幸福感，我們一起走近國家醫保局的大數據中心，看這個全球最大、保障人數最多的醫療保障平台，如何在雲端上無時無刻、不分地域地守護著中國百姓的健康。



2024年，在雲南怒江州大山深處，平均海拔1500米的俄嘎村，村醫友才妞等來了盼望已久的新裝備。醫保終端“村村通”入駐村衛生室，這個神器讓醫保報銷再也難不倒村裡人，連不用智能手機的老人都可以直接刷臉進行醫保結算。



將醫保結算系統接入村鎮醫療衛生室，這是國家醫保局在解決群眾急難愁盼問題上，推進的一項重點工作，目前全國已有18.66萬個村衛生室實現實時報銷。雲南怒江州俄嘎村距離北京三千多公里，在村裡的每一次就診，在國家醫保信息平台上，都會被看到、保存、查閱。



國家醫保局大數據中心編碼標準處處長 曹文博：凌晨開始到現在（4時57分）現在這個時間，全國醫保已經結算2110萬人次，這個數據是每五分鐘就可以更新一次，可以看到全國醫保整個的實時結算情況。



站在自己和團隊精心建設起來的平台前，曹文博說，整個建設過程，從編碼設計、政策規定、技術路線等每一個環節，都是用極致、完美、安全的要求來設計完善。



回想起建設初期，醫保信息系統碎片化嚴重、各地系統建設情況各不相同，困難問題千差萬別，使得國家醫保信息平台建設面臨巨大困難和挑戰。在這座大樓裡，討論經常延遲到深夜。



2019年，全國醫保信息平台搭建起來，接下來，就是和各地不同系統的對接整合。廣東省大力支持落地工作，決定拿汕尾市做為第一個上線城市。當時的汕尾市，醫療、醫保、醫藥相關的各種信息系統多達幾十套，把這些系統都要整合到一個信息系統內，僅一個地市的上線，300多人整整幹了30多天。



曹文博：跟我們省裡面的技術團隊，國家的技術團隊，還有各個醫院藥店的團隊天天在一起，可以說是一起摸爬滾打，然後給最後是把第一個螃蟹給吃了下來。一直到早上8：00，醫院業務高峰開始之後，大家的心裡那個石頭才算是落了下來。

