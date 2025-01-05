民意撕裂　尹錫悅去留引發韓國朝野對抗加劇

對尹錫悅的逮捕令簽發後，支持和反對尹錫悅的韓國民眾聚集在總統官邸附近抗議示威，雙方隔街對峙。（圖源：央視新聞） 中評社北京1月5日電／據央視新聞報導，這一周，韓國政治紛爭愈演愈烈，政壇混亂繼續加劇。韓國“共同調查本部”1月4日說，高級公職人員犯罪調查處（公調處）當天下午向代行總統職權的崔相穆發送公文，請求其協調指揮總統警衛處配合執行被停職總統尹錫悅的逮捕令。圍繞尹錫悅的去留，韓國民意正呈現兩極化趨勢：一方面，韓國近期民調顯示，有超過七成的受訪者支持彈劾尹錫悅；另一方面，作為尹錫悅“鐵粉”的保守團體對他的支持力度在逐漸增大。



對尹錫悅的逮捕令簽發後，支持和反對尹錫悅的韓國民眾聚集在總統官邸附近抗議示威，雙方隔街對峙。據韓國媒體報導，1月3日，公調處執行逮捕行動的當天，有超過1萬名支持尹錫悅的民眾來到現場。而反對尹錫悅的民眾也在距離總統官邸較近的地鐵站集會，敦促逮捕尹錫悅。



除民眾外，朝野兩黨也在對峙。韓國執政黨國民力量黨緊急對策委員會委員長權寧世表示，公調處對總統執行逮捕令是“極其不公正的越權、不當行為”，認為“公調處通過與法官交易獲得了逮捕令”。國民力量黨議員尹相現稱，執行逮捕令是對憲法的嚴重破壞，應該對公調處處長進行彈劾。



韓國最大在野黨共同民主黨對尹錫悅拒不配合執行逮捕令予以強烈批評。共同民主黨院內代表朴贊大向國民力量黨喊話，要求其“停止擁護破壞憲法秩序和民主的內亂罪魁禍首”，並稱尹錫悅應接受執行逮捕令。



分析人士指出，韓國政局的兩極分化既體現在精英層面，也體現在大眾層面。韓國朝野兩黨及其支持者之間的對立愈演愈烈，嚴重影響韓國政治穩定；持續的政治混亂將進一步加劇韓國既有的經濟和社會問題。