美國開年兩起惡性事件　嫌疑人存驚人相似處

美媒：兩起襲擊的嫌疑人存在“驚人”的相似之處。（圖源：央視網） 中評社北京1月5日電／央視網消息：美國1月1日相繼發生新奧爾良汽車撞人事件和拉斯維加斯特朗普酒店門前汽車爆炸事件，兩起事件已造成至少16人死亡，數十人受傷，引發美國輿論廣泛關注和擔憂。據美國媒體報導，兩起事件存在諸多“巧合”。不過，美國聯邦調查局官員3日重申，這兩起事件沒有明確關聯。



據《今日美國報》報導，兩起襲擊的嫌疑人存在“驚人”的相似之處：都有在美國陸軍服役經歷，曾駐扎在北卡羅來納州同一座軍事基地，派駐阿富汗的日期有重合。兩人行凶用的汽車也從同一家公司租賃。也有美媒強調，兩人並不認識。此外，調查人員在兩起事件涉事車輛上都發現了爆炸物。



美國聯邦調查局稱已牽頭多方以“恐怖主義行為”調查新奧爾良市汽車撞人案。聯邦調查局2日推翻嫌疑人並非獨立作案的判斷，稱調查顯示嫌疑人賈巴爾可能是“獨狼式恐怖分子”，“百分之百”受極端組織蠱惑。在賈巴爾駕駛的汽車上，執法人員發現一面極端組織的旗幟。聯邦調查局還稱，暫未發現這起襲擊事件與同日發生在拉斯維加斯的汽車爆炸事件存在“明確關聯”。



美國拉斯維加斯大都會警察局3日在新聞發布會上表示，在拉斯維加斯特朗普酒店外發生的電動汽車爆炸事件中，死亡的司機利費爾斯貝格事發前曾在手機中留下信件，寫有“政治不滿”“地區衝突問題”和“國內問題”等內容。他在信中表示，汽車爆炸不是恐怖襲擊，而是意在敲響警鐘，他說，這個國家已病入膏肓，正在走向崩潰，美國人該醒醒了。警方稱，利費爾斯貝格在爆炸前開槍自殺。



另據法新社報導，聯邦調查局官員埃文斯3日表示，儘管這起事件比以往更公開、更轟動，但最終看來這是一起悲劇性的自殺事件，利費爾斯貝格可能遭遇創傷後應激障礙，生活中的個人和家庭問題也可能是誘因。埃文斯說，儘管電動汽車在特朗普酒店外爆炸，但利費爾斯貝格對當選總統特朗普“沒有敵意”。他還表示，調查人員暫未發現利費爾斯貝格與恐怖組織有關。



另據美聯社報導，美國國防部副發言人薩布麗娜·辛格3日表示，防長奧斯汀一直在密切關注發生在新奧爾良和拉斯維加斯的暴力事件。她說，美國國防部將對1月的三場重要活動提供支持。500名國民警衛隊隊員將在1月6日對2024年總統大選結果確認提供安全保障。預計7800名國民警衛隊隊員將為1月20日總統就職日的安全行動提供支持。此外，首都地區聯合特遣隊將負責前總統卡特的國葬活動。白宮方面3日表示，正在與當選總統特朗普的過渡團隊密切合作，防範任何可能針對就職典禮的襲擊。