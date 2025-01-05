2024年的世界顛覆人類的認知

中評社北京1月5日電／據大公報報導，2024年的時間列車載著狂野、傲慢、憤怒、不滿以及戰爭的硝煙走向終點，也把對美好生活的期盼和對和平的向往傳遞給2025年。



英國牛津字典把“腦腐”選為2024年度熱詞，強調社交媒體對人的思維的強大腐蝕性，讓人的精神和認知水平出現嚴重衰退，這是社會學層面的問題。就國際政治而言，2024年的年度熱詞則是第三次世界大戰，美國發動的“新冷戰”仍在持續發酵，但“三戰”已成為國際關係學者討論的嚴肅話題。普京認為，三戰的說法過於危言聳聽，但是俄羅斯修改核學說、降低核武器使用門檻則是不爭的事實；在防止俄烏戰爭擴大化方面，核武器的威懾力成為最後的手段。



就國際金融市場而言，比特幣突破10萬美元的話題炙手可熱。但谷歌公司推出的Willow量子芯片一經問世，讓比特幣價格應聲暴跌。量子計算將對比特幣的安全性發起強力衝擊，它會迅速破解比特幣的公鑰與密鑰，比特幣是否會淪為17世紀荷蘭“鬱金香”的翻版，仍見仁見智。比特幣本質上是一套數學公式，但一國貨幣與數學公式綁在一起總是不那麼靠譜，因為數學公式有千千萬，每個公式後面都是一串虛擬貨幣，從這個意義上說，比特幣等虛擬貨幣的稀缺性並不稀缺。



就世界科技而言，馬斯克旗下SPACE X的“筷子夾火箭”回收技術令人耳目一新，腦洞大開，人類的想像力又上了一個新層次，太空旅行的商業化前景變得更具可及性。以色列利用老舊尋呼機，將黎巴嫩真主黨中高層一網打盡、趕盡殺絕，從戰術層面而言是戰爭中的一個成功案例，但也突破了人類的道德下限。人類發明的技術種類繁多，但並不是每項技術都可以毫無底線地加以廣泛應用，從而對普通人群進行無差別襲擊。正像有了萬能鑰匙，你不能拿著萬能鑰匙隨便開別人家的門。一個國家的行為方式沒有了底線，最後終將被反噬。



2024年是全球“超級選舉年”。有些國家的大選沒有懸念，有的國家大選成為充滿懸念的連續劇。俄羅斯總統普京、印度總理莫迪、委內瑞拉總統馬杜羅等人順利連任。日本首相換了，美國總統換了，英國首相也換了；德國總理馬上就要換，加拿大總理的日子也屈指可數，衹有意大利的女總理意氣風發。七國集團的“最後晚餐”是什麼圖景讓人浮想聯翩。



有的國家選舉是計劃之中的，但也有幾場選舉是臨時加戲。英國首相蘇納克眼看著保守黨大勢已去，希望通過一場提前選舉挽回頽勢，但結果輸得很慘，英國工黨再次重新回到舞台的中央，但英國已積重難返，斯塔默首相面對這個爛攤子也是無能為力，第三季度英國經濟增長率為零，讓人不得不對工黨的執政前景捏一把汗。

