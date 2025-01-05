候任總統特朗普的搶跑欲速則不達

中評社北京1月5日電／據大公報報導，特朗普還沒有正式上任，但已捷足先登，先聲奪人。海湖莊園迅速成為美國新的政治中心，特朗普大有只爭朝夕之感，在許多問題上頻繁發聲，刻意搶跑，旨在盡快布局，以期大幹一場，完成上一屆未竟的MAGA事業。



拜登自打與特朗普在白宮會面、露出無法解釋的燦爛笑容之後，就迅速消失在媒體之中，為數不多的幾次曝光是他赦免次子亨特過去10年所犯的罪行，在全美掀起軒然大波。儘管拜登給出了自己的解釋，但是這種赤裸裸的徇私情做法不得不讓人對現任總統的道德底線產生嚴重質疑。



與第一任期相比，特朗普有了更強的危機感和緊迫感。特朗普的第二任期雖然沒有競選連任的壓力，但同樣沒有退路，就像此次大選一樣，只能勝、不能敗。如果他不能夠把這個接力棒交到萬斯手裡，那麼四年之後特朗普還將面臨牢獄之災。特朗普的幾樁刑事官司不是撤訴，只是無限期凍結。特朗普衹有把接力棒順利交接下去，由共和黨繼續執政四至八年，他的這些官司才能一了百了。



特朗普的第二任期，行政、立法和司法大權集共和黨於一身，外加特朗普的“真相社交”和馬斯克的X平台等新興媒體助陣，可以說在輿論引領方面，特朗普擁有一定的優勢。但特朗普能不能用好這些資源，也存在著巨大變數。



特朗普的競爭對手、美前駐聯合國代表黑利說過，特朗普走到哪裡，混亂就跟到哪裡。在競選期間，民主黨候選人哈里斯團隊把特朗普定義為3U之人，即精神錯亂、不穩定、不受制約（Unhinged、Unstable、Unchecked），顯然一半選民並沒有接受這套說辭，但特朗普不按常理出牌，這是世界的共識，許多國家已經充分領教過。種種跡象表明，特朗普的第二任期，其內外政策將會更加瘋狂。



《金融時報》12月22日爆料稱，特朗普的團隊正在考慮退出世界衛生組織，以完成其第一任期沒有完成的事情。2020年新冠疫情暴發，特朗普與世衛之間的爭執不斷，最後乾脆宣布退出，只是因為他的任期行將結束，一些程序還沒有走完，拜登上任後即時叫停。看來特朗普的“新冠情結”很重，在這個問題上，指不定他還搞出什麼新的么蛾子。



另一則爆炸性新聞是，特朗普在自家社交平台刊發長文，抱怨巴拿馬對美國商船和軍艦徵收了過高的過河費。如果巴拿馬不降低費用，美國將收回運河管理權。特朗普在這個帖子裡，暗批中國香港的公司控制了巴拿馬運河的運營，讓中國再次躺槍。

