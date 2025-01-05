以軍稱攔截一枚從也門發射的導彈

中評社香港1月5日電／以色列軍方5日說，攔截了一枚從也門方向發射的導彈。



新華社報導，以軍在社交媒體上發文稱，導彈在進入以色列領土前已被攔截，以北部塔勒梅埃拉扎爾地區一度響起警報。據《以色列時報》報導，被攔截的是一枚彈道導彈。



也門方面目前對以軍表態尚無回應。