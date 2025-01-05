【
大
中
小
】 【
打 印
】
以軍稱攔截一枚從也門發射的導彈
http://www.CRNTT.com
2025-01-05 12:41:29
中評社香港1月5日電／以色列軍方5日說，攔截了一枚從也門方向發射的導彈。
新華社報導，以軍在社交媒體上發文稱，導彈在進入以色列領土前已被攔截，以北部塔勒梅埃拉扎爾地區一度響起警報。據《以色列時報》報導，被攔截的是一枚彈道導彈。
也門方面目前對以軍表態尚無回應。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
聯黎部隊說以軍故意破壞其設施
(2025-01-05 12:00:17)
美政府擬向以色列出售80億美元武器
(2025-01-05 11:59:08)
美國政府擬向以色列出售80億美元武器
(2025-01-05 09:12:57)
以軍襲擊加沙地帶數十次 哈馬斯發射導彈
(2025-01-04 10:38:57)
以軍稱摧毀敘境內一地下導彈生產基地
(2025-01-04 10:13:25)
美媒：以色列“長釘螢火蟲”無人機成巷戰利器
(2025-01-04 10:06:03)
以色列軍方：攔截一枚從也門發射的導彈
(2025-01-03 20:20:12)
以媒：以色列多線作戰勝算幾何？
(2025-01-03 12:16:31)
以軍稱去年12月對加沙發動1400多次空襲
(2025-01-02 14:01:54)
也門胡塞武裝稱對以目標發動兩輪軍事行動
(2025-01-01 09:03:35)