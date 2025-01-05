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俄羅斯：報復烏使用美制導彈襲擊別爾哥羅德州
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2025-01-05 14:25:25
中評社香港1月5日電／俄羅斯國防部4日說，俄方將對烏克蘭軍隊使用美制陸軍戰術導彈系統（ATACMS）襲擊別爾哥羅德州進行報復。
新華社報導，俄國防部在官網上發布聲明說，1月3日，烏克蘭使用ATACMS導彈對別爾哥羅德州發動襲擊，俄軍S-400防空導彈系統和“鎧甲-SM”防空系統擊落了所有來襲導彈。俄將對烏借西方支持採取的所有行動進行報復。
據俄國防部此前公布的消息，1月3日俄軍防空系統擊落了8枚美制ATACMS導彈。
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