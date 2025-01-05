日本政府擬支持日鐵起訴美國政府

中評社北京1月5日電／日本共同社4日晚報導，就美國總統拜登阻止日本制鐵公司收購美國鋼鐵公司一事，日本政府計劃支持日鐵起訴美國政府。



報導說，儘管日美關係可能發生動搖，日本政府仍計劃支持日鐵對美國政府提起訴訟。報導援引日本政府相關人士的話說：“在沒有正當理由的情況下，美國政府不應該做出政治判斷。日本政府和經濟界對此看法一致。”



美國白宮3日發表聲明說，拜登正式阻止日鐵收購美鋼。拜登在聲明中說，日鐵收購美鋼將“使美國最大的鋼鐵生產商之一置於外國控制之下，給美國國家安全和關鍵供應鏈帶來風險”。



日本經濟產業大臣武藤容治3日深夜表示，美方此舉令人遺憾，美國“以國家安全保障方面的擔憂”為由做出這樣的決定，令人難以理解。日本產業界擔憂聲音高漲，日本政府將嚴肅對待。



日鐵4日在官網發佈與美鋼的聯合聲明說，他們對拜登阻止日鐵收購美鋼感到失望，將採取一切措施保護自身合法權利。



日本自民黨選舉對策委員長木原誠二5日在一檔電視節目中對拜登下令阻止日鐵收購美鋼表示“非常遺憾”。他強調，日本政府應該把“該說的話說出來”。



2023年12月，日鐵宣佈計劃以149億美元收購美鋼。主管外資審查的美國外國投資委員會表示，擔憂相關交易會導致美國鋼鐵產量下降，對“國家安全”構成威脅。日鐵和美鋼認為，美國外國投資委員會的所謂擔憂缺乏依據。