盧秀燕曾點名江啟臣接棒　再喊“親上加親”

中評社台北1月5日電／“立法院副院長”江啟臣辦公室發言人王昱翔與台中市長盧秀燕團隊的陳燕琳日前結婚，盧秀燕當證婚人致詞說，“自己和江啟臣像姊弟，現在當了親家，是親上加親”。江啟臣今天表示，“感謝盧市長給新人的祝福！”江啟臣是下屆台中市長的熱門人選，盧秀燕更曾公開點名要江“接棒”，如今一句“親上加親”，也引發遐想。



根據《中時新聞網》報導，王昱翔與陳燕琳於3日晚上在後裡福容大飯店麗寶店舉行婚宴，席開48桌，現場來賓多達500多人，盧秀燕、江啟臣及台中多位藍營“立委”及市議員到場，另台中紅黑派大老包括鎮瀾宮董事長顏清標、前議長林敏霖、“總統府”前資政廖了均現身祝賀。



證婚人盧秀燕致詞時表示，“新郎王昱翔在江啟臣的工作團隊，新娘陳燕琳在市府團隊服務，這對新人工作非常忙碌，二人還互相成長，一起攻讀碩士；自己和江啟臣像姊弟，現在當親家，是親上加親”。



盧秀燕說，6年前自己競選台中市長，江啟臣是競選總部主委，他帶自己的團隊來幫忙，這兩名成員認真輔選，過程中彼此越看越中意，她當台中市長今年是第6年，這對新人也愛情長跑6年。



江啟臣今指出，感謝盧市長給新人的祝福！他也恭喜新人能在公共服務的同道中結識、共度人生新階段，可見能為民服務不只是福氣，更是創造幸福的事情，無論是誰的團隊成員，在公共事務上都會繼續秉持專業、合作無間，一同為市民與社會大眾努力。