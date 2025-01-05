美國紐約市開始徵收擁堵費

中評社香港1月5日電／經過多年準備，紐約市曼哈頓島下城和中城地區5日起開始徵收擁堵費，成為美國首個開征擁堵費的區域。



紐約大都會運輸署5日發布公告說，擁堵費徵收辦法從即日起開始實施，進入曼哈頓島第60街及以南擁堵減緩區的車輛將會被徵收擁堵費。



新華社報導，根據徵收方案，車輛每日只需在進入擁堵減緩區時繳納一次擁堵費，即可多次出入該區域。支付金額取決於車輛進入減緩區時是否處於交通高峰時段、車輛種類和擁堵費支付方式等。對於進入、駛離、穿過擁堵減緩區或在其內行駛的紐約市出租車和網約車，則由乘客支付金額較低的擁堵費。



此外，低收入群體的車輛可以享受折扣，殘疾人或運送殘疾人的車輛、應急車輛、公共汽車和特種政府車輛則免征擁堵費。



紐約官方此前進行的測算顯示，加征擁堵費後，進入中央商務區的車輛數預計會減少10%，區域內車輛行駛總里程數預計減少5%。



徵收擁堵費預計每年可以為大都會運輸署帶來10億美元收入，從而為其高達150億美元的支出計劃提供資金，其中包括老舊地鐵和市郊鐵路改造等。



為減少推行阻力，紐約市擁堵費徵收分三個階段實施。目前擁堵費金額為應徵收金額的60%，在2028年初和2031年初將分別升至80%和100%。



紐約州立法機構2017年就擁堵費方案提出動議，2019年批准實施。該方案在2023年7月得到聯邦政府批准，原計劃於2024年6月底實施。紐約州州長凱茜·霍楚爾在叫停該計劃後，於2024年11月推出調整後的擁堵費實施方案。