郭偉峰：面對逆流 中評要善於超越

中國評論通訊社2024年工作總結會議於2025年1月12日至16日在香港舉行，郭偉峰社長在年會上作了重要講話。（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月20日電（中評社採訪組）中國評論通訊社2024年工作總結會議於2025年1月12日至16日在香港舉行。郭偉峰社長在年會上作了重要講話。他表示：面對逆全球化的歷史逆流與傳播趨勢劇變，中國評論通訊社必須勇於應對、善於超越！2025年是中國評論通訊社成立20周年，中評人要有信心、有能力、有擔當、有傳承，為未來的20年繼續發揮獨特的作用，要有充分的信心見證與迎接中華民族偉大復興的歷史時刻到來。



郭偉峰說，經過全體同仁的共同努力，中國評論通訊社在2024年取得了突出成績，中評網文字稿全年的閱讀量接近300億次。其中通訊社全年發稿量達到了6萬多篇，圖片近8萬張。作為通訊社，我們還向數以百計的主流媒體播發新聞稿，各種網絡媒體以及社交媒體也廣泛予以轉載，極大擴展了影響力。作為智庫媒體，必須以觀點與理論作為最主要的傳播內容，文字是理論的載體，是表達觀點的工具，因此中國評論通訊社就要堅持以文字來作最重要的傳播形式。內容為王的定理不可動搖。在不計視頻流量、也摒棄社會新聞、跟帖及其它八卦流量之下，中評網仍能夠獲得如此之大的純閱讀量，充分表明中評網吸引了大量的思想者、思考者，這是我們最引以為傲的資本。



郭偉峰認為，中國評論通訊社在2024年取得亮麗的傳播成效，最大的因素是中國概念在國際輿論圈騰升。須知，一個抹黑污衊中國的西方時代，正在轉向不得不睜眼看中國的新時代，因此精準解讀中國概念必然會受到高度的關注。中國不是製造國際危機的黑手，而是世界和平的最大支柱。面對百年未見之大變局，中國概念在不斷豐富與提升中，中國的一舉一動都被輿論矚目，這就是我們最好的新聞來源，以及促進自身發展的最好的時機，中國概念就是我們的實力之源。

