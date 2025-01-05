海關總署出台15項措施進一步推動西部大開發

中評社香港1月5日電／西部地區在全國改革發展穩定大局中舉足輕重。圍繞以大開放促進大開發、促進特色優勢產業發展、築牢國門安全屏障、支持打造一流口岸營商環境等四個方面，海關總署5日出台15項措施支持新時代進一步推動西部大開發形成新格局。



新華社報導，具體措施包括：支持確有需要且符合條件的地區按規定程序申請口岸開放或擴大開放；探索創新江海聯運、鐵海聯運等海關監管便利化措施；支持成都、重慶、昆明、西安、烏魯木齊等建設國際航空樞紐；加大特色農食產品品牌培育力度，推動蔬菜、水果、茶葉、中藥材、酒類等優勢特色產品擴大出口；支持保稅研發、保稅維修、保稅再製造、保稅展示交易、融資租賃等新業態在西部地區落地；支持西部地區海關與地方共建口岸傳染病聯防聯控機制；加強核生化爆、武器彈藥、毒品等領域打私聯合整治；支持更多海關改革舉措優先在西部地區復制推廣等。



海關總署表示，下一步，將指導西部地區海關充分發揮協同聯動工作機製作用，推動15項支持措施落地見效，助力優化區域開放布局，合力推進國際物流大通道建設，加快形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的全面開放格局。



近年來，隨著一系列政策措施落實落地，西部地區開放程度不斷提高，外貿實現較快發展。海關總署當天發布的數據顯示，2020年至2023年，西部地區進出口總值由2.96萬億元增至3.74萬億元，年均增長8.5%、高於同期全國整體進出口增速1.2個百分點。