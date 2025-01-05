中評社香港1月5日電／記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，1月5日零時起，全國鐵路實行新的列車運行圖，安排圖定旅客列車13028列，較調圖前增加230列；開行貨物列車22859列，較調圖前增加91列，鐵路客貨運輸能力、服務品質和運行效率進一步提升。



新華社報導，國鐵集團運輸部相關負責人介紹，此次調圖是國鐵企業充分運用鐵路新增線路、車站和裝備等運輸資源，對全國鐵路列車運行方案進行的一次優化調整。新圖的實施有利於進一步提升路網整體效能、優化客貨運輸產品供給，使鐵路高質量發展成果更好地服務於人民群眾生產生活和經濟持續回升向好。



此次調圖，鐵路部門用好滬蘇湖、杭溫、宣績高鐵等新線運能，優化東南部地區列車開行結構，助力長三角一體化和長江經濟帶發展。其中，在上海至鄭州、武漢、福州等省會城市間增開動車組列車38列，在上海至廣州、南昌、深圳等城市間開行停站少、旅時短的大站快車24列，京滬高鐵北京南至南京南間增開時速350公里標桿列車2列、徐州東至南京南間增開動車組列車4列，加強長三角地區與中西部、粵港澳大灣區、京津冀地區聯繫。



與此同時，鐵路部門用好集大原、荊荊高鐵等新線運能，調整中西部高鐵運行圖，服務中部地區崛起和西部大開發。集大原高鐵開通，內蒙古自治區深度融入全國高鐵網，開行呼和浩特、包頭至上海、杭州、重慶、青島、西寧等方向動車組列車，旅行時間大幅壓縮；北京北（清河）站增開動車組列車26列，首次開行前往西安、蘭州、成都等城市列車，加強首都與中西部城市間交流；利用荊荊高鐵，開行荊門西至漢口間動車組列車12列；利用南珠高鐵南寧至玉林段，開行玉林北至南寧東間動車組列車18列等。