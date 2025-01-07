快評：大罷免的背後　民進黨團進退失據

中評社快評／韓國瑜昨日下午召集朝野黨團協商，這也是柯建銘喊出“雙罷”後，韓柯首次公開見面。韓國瑜開頭稱，“今天協商，無論如何，拜託氣氛能夠融洽一點、友善一點，這可能是我最後一次主持朝野協商了，因為我馬上要被罷免了。”



韓國瑜語畢，現場哄堂大笑。台灣媒體都說，這是韓國瑜自嘲。然則，這又何曾不是嘲笑提出所謂大罷免之人？！



瞭解台灣政情者都清楚，柯建銘提出大罷免，能達成的機會很低。大罷免的背後，遮掩的是民進黨“立院”黨團進退失據的無力感：許多法案都被藍白優勢通過，民進黨還無法適應自己是少數政府，不思如何“以小事大”之道。



以“罷韓”為例，這幾乎是不可能的任務。台灣“立法院長”可以被“改選”，但不能被“罷免”。根據相關規定：“院長、副院長經全體‘立法委員’三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選。”目前民進黨在“立院”僅佔少數席位，除非藍白有人叛變，“改選”根本做不到。



媒體分析，柯建銘提出大罷免，民進黨當局憂心戰火將波及自家。若民進黨真的發動罷免，可以預見各政黨將開始仇恨動員、相互報復，賴清德約韓國瑜喝大和解咖啡就會變味，更加不利台灣政局穩定；而全面焦土戰之下，國民黨一定不會坐以待斃，民進黨過去險勝的選區，恐遭罷免報復。



柯建銘4日於臉書發出近7000字長文，提到要進行“雙罷”，文末特別標記51名黨團成員，不過衹有4名綠委留言回應。前“立委”郭正亮6日在政論節目表示，陳水扁、蔡英文執政時，柯建銘在青島東路的辦公室每天都是車水馬龍，近半年來卻都沒有人。



如此困局，只能做“困獸之鬥”！說的正是柯建銘與綠營的現狀、難以改變的現實。