快評：北京民族樂團佛光山演出　奏響和韵新語

中評社快評／“和韵新語－－北京民族樂團新年音樂會”1月4日在台灣高雄佛光山佛陀紀念館大覺堂成功舉辦，兩岸經典之聲在音樂會上溫馨共鳴。這是北京民族樂團首度赴台演出，以民族音樂陪伴民眾迎接新年，為兩岸交流帶來一股暖流。



北京民族樂團自2015年成立以來，推出多場精彩音樂會，包括音畫《燕京八景》、管弦樂組曲《中軸》、交響詩《大運河》等，內容兼具藝術深度與時代感。今次音樂會經過特別策劃，由北京市文旅局、佛光山人間文教基金會、中華八方文化交流協會和北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦。



音樂會的溫馨時刻來自兩岸共同記憶的曲目。包括《甜蜜蜜》和《小城故事》等深受歡迎的旋律，北京民族樂團攜手台灣知名二胡演奏家黃正銘與琵琶演奏家林慧寬，重新詮釋《月亮代表我的心》，展現兩岸音樂合作的創意與默契。



民族音樂是中華文化的重要組成部分，既反映中華民族以音樂修身養性的精神，也體現中華民族的意志、道德、文化和追求。“和韵新語－－北京民族樂團新年音樂會”展現了民族音樂的深厚底蘊、多樣性與創新活力，展現了文化價值。



跨進2025年，北京民族樂團高雄佛光山奏響“和韵新語”，奏響“新年之聲”、“北京中軸線的聲音”、“兩岸經典之聲”和“當代之聲”，對促進兩岸文化交流、交往、交融起很好作用。交流有助緩解緊張，促進瞭解、融合，期待兩岸文化交流在新的一年能推向更寬的領域、更高的水平。