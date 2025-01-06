節令之美｜臘八粥來迎新春

中評社北京1月6日電／據新華網報道，又是一年臘八至。1月7日，農歷十二月初八，是臘八節。臘八粥，暖冬寒，團團圓圓來過年。中國人喜迎新春，就是從一碗熱乎的臘八粥開始。



臘八節，俗稱“臘八”，源於先秦時期的“臘祭”。歷史學者、天津社科院研究員羅澍偉介紹，古人每年都要舉行冬祭，用獵獲的禽獸祭祀祖先、攘除災禍、逐疫迎春，以求來年五穀豐登和家人平安，俗稱“臘祭”。由於每年的“臘祭”均在十二月舉行，所以十二月被稱為“臘月”，而舉行“臘祭”的這一天則稱為“臘日”，但這一天不固定，直至秦漢時才選定在冬至後第三個戌日。



魏晉南北朝時，“臘日”又融入了佛教的傳說故事，從而給“臘日”增添了新的含義，並固定在了臘月初八這一天，因此有了臘八節。



“臘八到，粥飄香”，臘八這天，喝臘八粥是我國南北共有習俗，人們將紅棗、花生、桂圓、蓮子、核桃、粳米等和各種豆類合水熬制成粥。“臘八熬粥的習俗約始於宋代，明清時期盛行，並延續至今。”羅澍偉說，“臘八粥盛滿了老百姓盼豐收、保健康、祈平安的美好願望，也承載著人們對美好幸福生活的無限期許。”



我國幅員遼闊，臘八習俗在各地也不盡相同。比如，北方地區有“醋泡大蒜瓣兒”的習俗，名曰“臘八醋”。除夕晚上，香噴噴、熱騰騰的餃子蘸上臘八醋，入口別具風味；陝西關中，臘八當天不喝臘八粥，而是流行吃臘八面。臘八一早，家家戶戶把煮熟的面條拌上果蔬做成的“澆頭”，美餐一頓；安徽黟縣，臘八前後，家家戶戶食用自行曬制的豆腐，民間將這種自然曬制的豆腐稱作“臘八豆腐”。



春節的起點與終點在民間有不同的習慣算法，但一般是從臘月初八開始，而春節的幸福感，又無不是從味蕾上開啓的，正所謂“過了臘八便是年……二十三，糖瓜粘；二十四，掃房子；二十五，磨豆腐；二十六，去買肉；二十七，宰公雞；二十八，把面發；二十九，蒸饅頭；三十晚上熬一宿。”



“我國的春節，從臘八開始，全民置辦年貨，要一直過到元宵節‘鬧花燈’、甚至是二月二‘龍抬頭’，人們有近一個月的時間享受自己的傳統節日，春節為我們的日常生活增添了許多溫情與熱鬧。”羅澍偉說。