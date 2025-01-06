美中貿易對美國發展繁榮非常重要

中評社北京1月6日電／據人民日報報導，“2025年是美中建交46周年。46年來，兩國關係歷經風雨，總體向前發展，不僅增進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平、穩定與繁榮。”美國亞洲協會政策研究院副院長、負責東亞和太平洋事務的前助理國務卿丹尼爾·拉塞爾近日接受記者專訪時表示。他說，2024年11月，兩國元首在秘魯首都利馬舉行會晤，2023年兩國元首在舊金山舉行會晤。雙方應延續元首會晤的積極效應，推動美中關係健康、穩定、可持續發展。



“美中是推動世界經濟增長的重要力量，驅動需求、促進投資、深化貿易，有利於兩大經濟體各自發展，也能讓其他國家受益。”拉塞爾說，對中國經濟發展而言，美國市場很重要，吸引來自美國的投資也非常關鍵。美中貿易對美國實現發展繁榮、創造就業機會、豐富消費者選擇作出了重大貢獻。中國經濟穩步增長，在全球產業鏈供應鏈中發揮了積極作用，促進了全球經濟增長。



拉塞爾認為，美中兩國在經濟、文化等領域的聯繫廣泛。雙方均從技術、資本、科學和商業等領域的合作中受益匪淺。兩國元首會晤釋放了積極信號，雙方都意識到穩定雙邊關係的重要性，並作出了一定努力，重新打開溝通渠道。



拉塞爾認為，地緣政治、地區衝突、經濟摩擦、新技術風險等將對兩國關係產生複雜影響。他表示，推動美中關係穩定發展“需要雙方的智慧、審慎與不懈努力”。



“如果美中兩國不能在應對全球性挑戰方面進行更充分的合作，將使兩國和國際社會遭受損失。”拉塞爾表示，衹有美中兩國共同努力，才能減緩氣候變化對基礎設施、農業生產等造成的破壞。這些破壞性因素不僅會影響所有國家的經濟，還會導致糧食、水資源不安全，以及人道主義危機和大規模移民等難題，嚴重影響全球穩定。



中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，既關乎兩國人民切身利益，也關乎人類前途命運。拉塞爾說，這意味著，作為全球大國，兩國需要共同努力，有效應對公共衛生、環境惡化和全球變暖、核擴散等人類面臨的威脅。