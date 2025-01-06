北水蜂擁南下　港金融再上層樓

眾多H股相對A股有六成至七成大折讓，中國移動正是其中之一。（大公報） 中評社香港1月6日電／大公報報導，內地低息環境下，北水南下香港投資股票、債券等金融資產的積極性顯著提高，其中淨買入港股金額，預期在去年8000億元的基礎之上，今年有望突破萬億元大關。目前內地與香港市場互聯互通渠道還有很大擴容與優化空間，將為香港資本市場發展注入更大動力，助力金融業再上一層樓。



由於特朗普2.0將至，市場進入高度戒備狀態，過去一個月紛紛沽貨套現，憂心特朗普本月中開展第二個總統任期首日推出加征貿易關稅政策，隨時引發金融市場震蕩。包括美股在內的環球股市在2025年開局不利，在過去一周MSCI環球股市指數下跌1%，令過去一個月指數跌幅擴大至3%，近期高估值美歐日股市相繼高位回落，投資者不能掉以輕心。



內地息低 買港股積極性大增



港股上周亦跟隨外圍股市走低，恒生指數失守20000點，回落19700水平，但港股成交保持活躍，上周五單日成交逾1600億元，低位有不俗買盤支持，其中內地投資者透過港股通渠道在2025年首兩個交易日合共淨買入港股157億元，未有受到恒指下跌所影響。事實上，恒指回調至20000點以下，反成為內地私募基金、養老、保險等長線資金加倉港股的良機。



去年內地投資者投資港股熱度達到2014年港股通開通以來最高點，在2024年北水南下淨買入港股規模創下8078億元歷史新高，較2023年的3188億元，大增1.5倍，增幅十分驚人，顯示北水為港股企穩回升提供有力支持作用，去年恒指、恒生科技指數及國企指數分別上升17.67%、18.7%及26.37%。



北水流入或破萬億 追捧高息股



值得留意的是，今年北水買港股規模有望向上突破萬億元，甚至更高水平。



一是內地貨幣政策轉向適度寬鬆，人民銀行將擇機降准降息。因此，內地不僅銀行存款利率繼續下調，國債收益率亦創新低，2年、10年及30年期國債收益率一度跌穿1厘、1.6厘及1.85厘，促使內地投資者積極增加境外金融資產配置，包括股票、債券及基金。

