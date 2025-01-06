電視專題片《反腐　為了人民》开播引關注

央視綜合頻道1月5日晚8點檔播出電視專題片《反腐 為了人民》第一集《懲治蠅貪蟻腐》，講述紀檢監察機關聚焦群眾反映強烈問題，推動開展校園餐、高標準農田建設、住房保障和安居工程等整治工作，讓群眾從一個個具體問題的解決中感受到整治成果，不斷增強獲得感、幸福感、安全感。圖為專題片視頻截圖。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京1月6日電／據中央紀委國家監委網站報導，在二十屆中央紀委四次全會召開前夕，由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台聯合攝制的四集電視專題片《反腐 為了人民》1月5日起在央視綜合頻道晚8點檔播出，引發幹部群眾廣泛關注。



江山就是人民、人民就是江山，人民立場是中國共產黨的根本政治立場。整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，關乎民生福祉，關乎人心向背。專題片展現了紀檢監察機關深入貫徹落實黨中央決策部署和習近平總書記重要指示批示精神，在全國開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，深入推進風腐同查同治，緊盯新型腐敗和隱性腐敗，深化以案促改、以案促治的明顯成效，生動講述了紀檢監察機關堅持反腐為民、反腐惠民，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感的生動實踐。



堅持人民至上，推動反腐敗鬥爭向基層延伸、向群眾身邊延伸



“一個個鮮活的案例，就像警鐘一樣，敲得人心頭直顫，得讓黨員幹部多看看。”看完專題片第一集，遼寧省沈陽市於洪區光輝街道佟李家村村民閆曉明說，“每年我們都守著看專題片，這次我們看到了更貼近民生、揭露身邊腐敗的案例，感覺非常接地氣。”



在二十屆中央紀委三次全會上，習近平總書記對整治群眾身邊不正之風和腐敗問題作出重要指示，要求懲治蠅貪蟻腐，讓群眾有更多獲得感。2024年以來，中央紀委國家監委在全國部署開展集中整治，嚴查蠅貪蟻腐，堅決糾治群眾反映強烈的突出問題，推動反腐敗鬥爭向基層延伸、向群眾身邊延伸，讓人民群眾真切感受到正風反腐加力度、清風正氣在身邊。



“校園餐、高標準農田建設、住房保障，第一集《懲治蠅貪蟻腐》中，蠅貪蟻腐案件雖小，但是影響極壞，侵蝕的是老百姓的切身利益，啃食的是群眾的獲得感、幸福感。”江蘇省揚州市紀委常委、市委巡察辦主任居勇說，“要讓群眾真切感受到黨的親切關懷、真正享受到經濟發展的紅利、切身體驗到社會的公平正義，就必須敢於亮劍。”

