人工智能延伸中國電影想象力

中評社北京1月6日電／據新華社報導，人工智能（AI）正在變革中國電影產業，從創意構想到後期製作，電影製作的各個環節正在被重新定義。



導演俞白眉近日推出短片《百鬼勿擾》，通過人工智能重新詮釋中國民間傳說中的“驅鬼逐邪之神”鐘馗的形象。“我一直很喜歡鐘馗這個中國傳統文化里的人物，他詼諧幽默，有豪俠之氣，中國人都很熟悉。”現年49歲的俞白眉在解說視頻里說道，“但到目前為止，好像影視劇里還沒有關於他的特別好的表現。”



他希望通過這個兩分鐘的故事，將鐘馗傳說與現代生活聯繫在一起，同時探索人工智能與動作生成的關係。影片中，鐘馗一襲紅袍，手持利劍闊步於濃霧彌漫的月夜山林。面對先後遭遇的各種妖怪，他從容應對，身法剛勁而不失優雅。



隨後畫面一轉，現代臥室里一男生酣睡中，其手機屏幕顯示，勿擾模式下很多信息和通知被攔截。原來鐘馗林中激戰是夢境，鐘馗儼然信息時代的“守護神”。接著，畫面浮現出“休假期間 百鬼勿擾”的字句，詼諧道出守護個人時光之意。



這部具有實驗性質的作品連同其他八位導演的AIGC（人工智能生成內容）電影短片，近日在北京舉行的“可靈AI導演共創計劃”首映禮中亮相，並被中國電影博物館收藏。這是該館首次收藏導演借助人工智能工具共創的電影短片。



俞白眉的探索正是人工智能在中國電影行業廣泛應用的縮影。



“人工智能正在全方位進入影視的製作過程、拍攝過程以及前期的劇本創作。”中國電影評論學會會長饒曙光說。



張藝謀執導的改編自劉慈欣科幻小說《三體》的新電影將使用人工智能技術。“除了打磨劇本外，我率先成立了人工智能小組。”張藝謀表示，“用新的科技手段、新的觀念去進行創作，對我來說是一個學習的過程。”



主流電影公司也在利用人工智能拓展創意邊界。博納影業2024年7月推出AIGC科幻短劇集《三星堆：未來啟示錄》，並稱該片“科幻題材加電影工業化的創作要求，決定了它的品質對標院線電影。”



北京大學影視戲劇研究中心主任陳旭光等業內專家指出，人工智能為電影的創意策劃、分鏡、場景設計、特效等領域帶來了更高的效率。與此同時，有關人工智能作為“創意夥伴”還是“人類創造力的取代者”的討論仍在持續。