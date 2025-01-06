一嚴到底正風紀　為重大工程落地護航清障

2024年12月19日，“疆電入渝”特高壓渝北±800千伏換流站工程施工現場，技術人員進行安裝作業。（圖源：新華社） 中評社北京1月6日電／據中央紀委國家監委網站報導，我國首個工業用途核能供汽項目“和氣一號”建成投產；黃河流域海拔最高的水電站——青海瑪爾擋水電站全部機組並網發電；全國首個大宗商品資源配置樞紐——中國（浙江）自由貿易試驗區大宗商品資源配置樞紐建設啟動；世界級跨海集群工程——深中通道正式通車；我國首個商業航天發射場——海南商業航天發射場首次發射圓滿成功……



剛剛過去的2024年，我國各領域重大工程建設不斷取得新進展。從賦能綠色生產力的現代能源體系項目，到跨越山海連接未來的交通大動脈，再到支撐高質量發展的新型基礎設施……一項項重大工程的背後，離不開科技工作者的創新突破、建設者的奉獻拼搏，也離不開監督者的護航清障。



黨中央重大決策部署到哪里，政治監督就跟進到哪里。全國各級紀檢監察機關心懷“國之大者”，圍繞中心、服務大局，找准找實切入點，做深做細做實監督，築牢重大工程廉潔基礎，護航重大工程順利推進，確保黨中央重大決策部署落地見效。



明確監督重點、細化監督任務，壓緊壓實責任鏈條



2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。一年來，中央紀委國家監委駐國家發展改革委紀檢監察組通過多種監督方式，督促駐在單位充分發揮國家發展規劃的戰略導向作用，就《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》圍繞重點領域戰略任務提出的102項重大工程項目，持續扎實做好各環節工作。



該紀檢監察組將102項重大工程項目實施情況列為全組15類政治監督重點事項之一，制定年度專項監督工作方案，針對每季度調度駐在單位推動“十四五”規劃綱要實施和102項重大工程項目建設進展情況，及時召開組長辦公會分析研判，科學謀劃、統籌推進專項監督。



參加會議、調閱資料、監督約談、實地調研……該紀檢監察組綜合採取多種監督方式，壓緊壓實駐在單位主體責任，督促駐在單位充分發揮102項重大工程實施部際聯席會議制度作用，加強與相關部門協作配合，加大對地方的指導力度，強化對項目實施的過程管理和監督檢查。同時，堅持問題導向，針對102項重大工程項目實施中牽頭部門作用有待進一步發揮、資源要素存在制約、監督管理剛性不夠等不足，督促提醒駐在單位加強資源配置精準支撐，破解體制機制障礙。

