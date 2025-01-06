香港今年現樓按揭料逐步回穩

去年現樓按揭宗數錄得5.05萬宗，創自2001年有紀錄以來的年度新低。（大公報） 中評社香港1月6日電／大公報報導，據經絡按揭轉介營運總監張顥曦分析說，2024年尾因特區政府放寬樓按措施及減息周期開展，帶動樓市交投回升。按揭數字一般較樓市滯後，加上轉按市場大幅萎縮，影響全年按揭數字。根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處資料顯示，2024年整年現樓按揭宗數錄得5.05萬宗，對比2023年的7.3906萬宗下跌31.7%，創自2001年有紀錄以來的年度新低。



雖然現樓按揭回落，但樓花按揭則回勇。2024年整年樓花按揭宗數累計共錄得4186宗，對比2023年的1581宗，大增逾1.6倍，創下近3年的年度新高。樓花按揭大幅回升，相信是受惠於特區政府放寬多項樓花按揭措施。去年一手主導市場，而首次推售的樓花新盤中，選用即供付款方法的買家錄得顯著增長，選用占比更高達逾六成，使去年全年樓花按揭大增逾1.6倍。



隨著按揭息率回落，加上特區政府放寬物業按揭措施，有助增加用家及投資者信心及加快入市步伐，筆者料今年現樓按揭將逐步回穩，而樓花按揭將會保持升勢。



銀行按揭業務市占率差距縮窄



總結2024年現樓銀行市占率排名，冠軍位置由中銀香港以29%奪得，該行已連續6年獲得全年現樓冠軍，同時亦已連續3個月榮登現樓按揭月度冠軍；匯豐銀行以市占率24.1%排名第二；恒生銀行以市占率達10.8%排名第三。



樓花銀行市占率排名方面，2024年全年樓花冠軍的寶座由匯豐銀行奪得，市占率達35.9%，該行已連續4年獲得全年樓花冠軍，中銀香港以市占率18.9%排名第二；中國工商銀行（亞洲）以市占率達8.4%排名第三。



另外，2024年四大銀行的現樓市占率為66.9%，比2023年的77.4%下跌10.5%，中小型銀行市占率由2023年的22.6%增至33.1%。雖然大型銀行市場率有所下跌，但仍主導市場，隨著各大銀行積極爭取按揭業務，料銀行市占率的差距或有機會重新調整。