美聯儲本月議息　市場料減0.25厘

中評社香港1月6日電／大公報報導，據獨立外匯分析員徐惠芳分別說，美國供應管理協會（ISM）上月製造業指數報49.3，市場預期及前值均為48.4。美國勞工部上周首領失業救濟有21.1萬人，按周減少9000人，預期22.1萬人，前值修訂為22萬人。美國上月製造業採購經理指數（PMI）終值報49.4，低過前一個月的49.7。



美國聯儲局理事庫格勒表示，美聯儲不能確定今年美國經濟前景，將端視最新經濟數據而決定利率政策。該局上月作出今年減息次數可能較少的預測，是基於需時間評估經濟數據的變化，特別是通脹走勢，因此提出循序漸進的看法。



CME美聯儲監測工具顯示，市場預期，美聯儲1月29日將減息0.25厘。美匯指數上周五收市，在108.92水平整固，下方支持108.20、107.60、107.00。



金價偏軟 2625美元有支持



2024年貴金屬表現出色，升幅超過27%，是自2010年以來金屬的最佳年度回報。由於中東持續的地緣政治緊張局勢和長期的俄烏衝突引發的強勁避險需求，上周五，現貨金價最多回吐0.8%，每盎司低見2637.03美元；收報2639.49，滑落0.71%，現貨金價下方支持2625、2600美元。



紐約期油上周五升1.13%，每桶收報73.96美元，上周累計揚4.76%；布蘭特期油漲0.76%，收報76.51，上周累計升3.68%。美國能源信息署（EIA）公布，上周美國原油庫存降117.8萬桶，跌幅小於估計的250萬桶，前值減少423.7萬桶；汽油庫存增771.7萬桶，市場原本估計升100萬桶，前值增163萬桶。紐約期油下方支持71.20、69.60美元。