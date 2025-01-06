不滿三巴加價　市民促共渡時艱

三間巴士公司昨日起加車費。（大公報） 中評社香港1月6日電／大公報報導，三間巴士公司昨日（5日）起加價。運輸署表示，約八成的乘客每程須多付的車費不超過5毫，約九成半的乘客每程須多付的車費不超過1元，加價已平衡對民生的影響。有乘客未留意加價消息，拍八達通卡付費才發現比往日要多付錢，一臉愕然，亦有市民表示不滿公共交通在經濟不景下連續兩年加價，認為應該與社會共渡時艱。



三間巴士公司在各巴士站、巴士總站及公共運輸交匯處張貼通告，通知乘客票價調整。九巴加價4.3%、城巴加7.5%、新大嶼山巴士加6.5%，過百條路線加價多過1元。跨海路線方面，城巴969號線（天水圍市中心往返銅鑼灣摩頓台）全程票價漲至27.3元，比目前的25.7元貴1.6元；城巴101號線（堅尼地城往返觀塘）全程票價漲至12.9元，比之前的12.1元貴0.8元；城巴78號線（黃竹坑（南朗山）往返華貴邨），加價前車費為4元，加價後為4.2元，上漲2毫。



“交通支出百上加斤”



而城巴市區及常規線，加價2毫至1.8元不等，來往上水及香園圍口岸的B7路線加幅最高，達百分之13；加價最多的是來往大圍與香園圍口岸的B8路線，每程加2元。九巴的九龍市區新界路線，加2毫至1.1元不等；來往屯門至香園圍口岸B9線，由20.2元加到21.3元；過海路線加6毫至1.6元不等；通宵線最多加2.4元。新大嶼山巴士普通路線，就加3毫至3.1元。



三間巴士公司連續兩年加價，有市民雖然對於加價不滿，認為交通支出負擔大了，百上加斤，但有需要乘搭只能說無奈，希望巴士能與市民共渡時艱，加價不要這樣頻密，並應推出回贈優惠給予市民。運輸署表示，加價已平衡對民生的影響，日常通勤路線加幅較低，約八成乘客每程加幅不超過5毫，約九成半乘客的行程，加幅為1元或以下。