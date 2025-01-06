美國對華科技戰為何事與願違？

中評社北京1月6日電／據中央廣電總台國際在線報導，2025年是量子力學誕生100周年，也是量子科學與技術國際年。然而，新年伊始，美國政府限制國內個人和公司投資中國量子計算等先進技術的新規正式生效。分析人士指出，美方出於政治利益蓄意打壓中國高科技發展，但它最終會發現事與願違。



量子科技居於新一輪科技革命和產業變革的前沿，主要分為量子計算、量子通信、量子精密測量三大領域。中美作為世界兩大科技強國，在量子科技的三大領域中各具優勢。近年來，中國的量子科技創新成果不斷湧現，觸動了某些美國政客的敏感神經。2024年10月28日，美國政府以美在華投資可能“威脅國家安全”為名，發布了主要針對中國半導體、量子技術、人工智能的投資禁令，並於今年1月2日生效。



在華投資怎麼就威脅“美國安全”了？外交學院教授李海東跟《國際銳評》交流說，當前美國對華競爭態勢愈演愈烈，尤其是在高科技領域；美方假借“國家安全”之名實施新規，目的就是加強在量子科技等前沿領域的制約，以打壓中國的競爭優勢。這反映出美國政客對中國科技發展之快蔓延的焦慮。



正是在這種零和思維的左右下，中美科技合作這幾年經歷了較大波折。從對華為等中國高科技企業封鎖制裁，到採取技術管控、交流阻斷、人才封鎖等手段，美國不斷人為設置障礙，實施所謂科技“冷戰”及“脫鈎”。



美方這麼做達到目的了嗎？事實證明是徒勞的。截至2023年底，中國自主研發的量子計算機——“九章三號”已成功實現100個量子比特的糾纏態制備，成為全球首個達到此里程碑的國家。再比如，在芯片領域，美國政府的打壓反而促使中國芯片設計、芯片設備、晶圓產能在市場需求拉動下飛速進步。巴西《論壇》雜誌網站1日發文指出，“儘管美國拼命阻撓中國的進步，但中國正朝著技術自立自強的方向邁進”。