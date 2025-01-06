】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】 
時節驚流水，小寒勝大寒
http://www.CRNTT.com   2025-01-06 17:23:32


創意手繪圖：歲至小寒。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京1月6日電／據新華網報導，小寒時節，寒氣逼人，民間素有“小寒勝大寒”之說，養生當以防寒保暖、健體強身為重點。此時，臘梅盛放，適合踏雪尋梅。中國古代將小寒分為三候：“一候雁北鄉，二候鵲始巢，三候雉始鴝”。
　
　　小寒有吃臘八粥的傳統食俗，有補中益氣、生津止渴的功效。南方一些地方還會煮菜飯、吃糯米飯。

　　“小寒忙買辦，大寒要過年。”年味漸出，雖然離春節還有一段時間，但也可以懷著期待的心情，提前準備新年啦。 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：