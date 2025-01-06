中評社北京1月6日電／網評：基層宣講要善敘事、能共情



來源：中國日報 作者：劉強



基層宣講是連接黨的創新理論與人民群眾的橋梁。能否做到內容通俗化、方式大眾化，直接關乎宣講工作成效。基層宣講幹部懂傳播、善敘事、能共情，才能讓宣講的內容和方式更貼近群眾需求，更好凝聚思想共識、激發奮進力量。



讓群眾願意聽，就要放低姿態、平等交流。融入基層，和群眾在一個“頻道”上說話，才能引發共情。動員社區達人、鄉賢能人、百姓名嘴等力量，採取真人出鏡等方式，把話筒交給群眾，以身邊人講身邊事，往往更有吸引力。比如，社區民警講平安建設，創業者講營商環境，護林人講生態保護，可以消除距離感，以共同話題喚起聽眾的興趣。區分不同主題，將“自己講”和“他人講”結合起來，將理論與實踐結合起來，以事實說話、以真情動人，群眾才聽得進去，宣講才能直抵人心。



讓群眾聽得懂，就要創新傳播形式。講理論必須接地氣，採用群眾喜聞樂見的形式，把宣講變成易於吸收的“思想大餐”。面對分眾化、差異化傳播趨勢，基層宣講要在構建大眾話語體系上下功夫，學會“到什麼山唱什麼歌”，避免刻板說教。同時，打好創新形式的組合拳，除了辦講座、擺展台、掛標語等，不妨融入戲曲、小品、情景劇等元素，讓宣講更有“煙火氣”、更能入腦入心。比如，北京市社會科學院專家作宣講時，邀請了北京曲藝團演員配合表演單弦作品《一桌家宴》，讓黨的二十屆三中全會提出的“健全協商民主機制”具體可感。



讓群眾真認同，就要對接真需求，講清真道理。基層宣講，不能僅停留在“講得精彩”“聽得熱鬧”上，還要能提升群眾的思想認識和行動自覺。宣講衹有與群眾需求緊密結合，才能深入人心。要緊盯群眾煩心事、日常事，把宣講工作與鄉村全面振興、社區治理、法治宣傳等結合起來，把理論傳播、答疑釋惑、解決問題統籌起來，推動基層宣講與群眾需求同頻共振。近年來，天津市寶坻區朝霞街道先後開展防範非法集資、掃黑除惡等主題的宣講活動，講幹貨、重實效，讓群眾解惑又“解渴”。從群眾關心的事情入手，精心設計宣講內容，既“走新”又“走心”，才能不斷提升宣講實效，增強群眾對黨的創新理論的價值認同和情感認同。