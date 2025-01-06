青藏高原驚現銅礦資源量2000餘萬噸

中評社北京1月6日電／據央視新聞報導，記者從自然資源部中國地質調查局獲悉，我國在青藏高原取得找礦重大突破，新發現銅礦資源量2000餘萬噸。



據介紹，在青藏高原形成了玉龍、多龍、巨龍－甲瑪和雄村－朱諾四個千萬噸級的銅礦資源基地，預測資源潛力達1.5億噸，青藏高原有望成為世界級銅資源基地。



中國工程院院士 唐菊興：銅作為真正的關鍵金屬，在綠色能源開發以及利用方面尤其重要，像我們的太陽能、陸上風能、海上風能，還有我們的新能源汽車等需要大量的銅。這些銅礦的勘查增儲，對我們國家重要的資源基地建設起到非常重要的作用，能夠確保我們國家銅產業鏈、供應鏈的安全。



此外，黑龍江多寶山銅礦深部也新增銅資源量365萬噸，該輪銅礦找礦成果將顯著提升我國銅資源保障能力。下一步，自然資源部中國地質調查局將持續加大礦產基礎地質調查工作力度，增強科技創新引領作用，摸清銅礦資源家底，著力打造一批新的大型銅礦資源基地，形成現代銅礦資源產業經濟示範區。



中國工程院院士 唐菊興：依托深地探測以及礦產勘查國家重大專項來為銅礦的勘查增儲以及找礦插上科技創新的翅膀。像透視地球探測資源和綠色利用，我們部署了一大批項目來支撐新一輪找礦突破戰略行動。我們想在新的地區，像浙、閩、粵、贛、遼、吉、黑以及天山阿勒泰的這些陸相火山岩區，來開辟新的銅礦找礦的“戰場”。