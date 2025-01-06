2025，關注這個世界的六個問號

世界各地民眾送別2024，迎接新年的到來。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月6日電／據新華社報導，2024年，世界變亂交織，動蕩不安。加沙戰火不斷外溢，俄烏衝突延宕加劇，多個發達國家政局生變，世界經濟復甦步履艱難，氣候變化問題日益嚴峻……2025年，這些問題將如何演變，影響幾何？



懸念一：中東亂局走向何方



新一輪巴以衝突已持續一年有餘，加沙民眾苦難深重，戰火不斷升級外溢。一年來，以色列與伊朗相互直接打擊對方領土；以軍對黎巴嫩真主黨實施大規模襲擊，並地面入侵黎南部開展軍事行動；也門胡塞武裝頻繁向以色列本土以及位於紅海海域的美西方軍艦發射導彈、無人機。2024年12月，敘利亞巴沙爾政府因自身實力虛弱和外部援助減少被反政府武裝推翻。



當前，黎以停火協議生效已超過一個月，雙方交火仍時有發生，協議能否維持存在疑問；以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）之間的停火談判已多次號稱“接近達成協議”但仍無結果，何時能真正實現停火不得而知；胡塞武裝對以色列和美西方軍艦的襲擊持續多久或取決於加沙衝突何時停止；隨著黎巴嫩真主黨軍事實力受損、巴沙爾政府倒台，以色列對胡塞武裝實施大規模軍事行動的可能性不能排除；敘利亞新政權正在構建，在各方勢力前台拉扯、地區和域外大國後台博弈的情況下，“一朝變天”的敘利亞未來走向還有待觀察。