免簽效應持續顯現　“中國游”成“熱”體驗

中評社北京1月6日電／據新華網報導，新年新氣象，“中國游”在全球社交媒體平台掀起熱潮。在2024年歲末，我國的過境免簽又出台新政策，外國人在境內停留時間延長至240小時，新增了21個出入境口岸，在剛剛過去的新年假期中，“中國游”成了許多外國遊客的“熱”體驗。據國家移民管理局數據，今年元旦當天共計180.3萬人次中外人員出入境，其中，外國人出入境18.5萬人次，較去年同期增長33.6%。



海南三大機場開通70條境外客運航線



海南在新年假期迎來了入境游的一波熱潮，美蘭、鳳凰、博鰲三大機場已累計開通70條境外客運航線，通達近40個境外城市，覆蓋東南亞、東北亞、中東、澳新、歐洲等區域。記者從海南邊檢部門瞭解到，2024年共查驗出入境人員214萬人次，其中外國人入出境人數超101萬人次，占總量的47.5%；免簽來海南的外國人有38萬人次，同比增長283%，占到了入境外國旅客總數的八成多。



雨林景觀 天然氧吧 傳統海島游項目受熱捧



呀諾達雨林文化旅遊區距離三亞僅有36公里，來到三亞的外國遊客大多都會慕名而來，欣賞這裡的熱帶雨林和峽穀奇觀。呀諾達景區有雨林穀、夢幻穀、三道穀、濕地等多個景觀區，是海南島五大熱帶雨林的濃縮，也是極具觀賞價值的熱帶雨林資源博覽館。來自俄羅斯、哈薩克斯坦的遊客在這裡感受到了熱帶雨林的神奇魅力。



雨林穀展現的是原生態的熱帶雨林，匯集了參天巨榕、百年古藤和“空中花園”“植物絞殺”“藤本攀附”等熱帶雨林的奇觀。這裡年平均溫度24攝氏度，是一座“天然氧吧”和負氧離子發生器。



如今在新的免簽政策帶動下，來三亞度假旅遊的遊客數量不斷攀升，鳳凰出入境邊防檢查站的信息顯示：2024年從鳳凰機場口岸出入境的旅客人數達到695000多人次，比2023年增長432.49%。為確保免簽新增旅客通關順暢，邊檢部門提前完善配套措施，升級易申報信息系統功能，在口岸設置過境免簽工作專區，確保外國旅客便捷高效通行。