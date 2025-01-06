保障企業敢用數、會用數、用好數

中評社北京1月6日電／據人民網報道，隨著數字技術持續迭代，數字化、網絡化、智能化進程不斷加快，圍繞數據要素開發和價值挖掘的企業開始湧現，數據產業加速發展。



2024年，《可信數據空間發展行動計劃（2024—2028年）》（以下簡稱《行動計劃》）、《關於促進企業數據資源開發利用的意見》（以下簡稱《意見》）、《關於促進數據產業高質量發展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）等印發實施。如何推動數據產業高質量發展、企業數據資源開發利用？記者進行了採訪。



促流通——



推進5類可信數據空間建設和應用



從公積金繳納人數、金額等情況來判斷員工福利水平、企業的營收效益；從12個月內未按時繳納公積金次數、繳納額環比值等指標來看穩定性和波動性……濟南財金集團建設了濟南全市統一的融資服務平台，通過接入可供運營的公共數據，讓數字金融產品比人工調查更加精準有效，可實現後台自動審批貸款。



如何將公共數據等安全合規地流通至銀行等金融機構一度是濟南財金集團面臨的主要困擾。浪潮雲總經理顔亮表示，公司開發的可信數據空間產品，融合隱私計算、沙箱計算、區塊鏈等多種技術，為濟南財金集團提供安全可信的數據開發環境。



除了保證安全，數據流通還要解決信任的問題。“比如，編制光伏價格指數需要融通行業內各參與方的數據，但以前各方擔心數據洩露，不願意提供自身的數據。公司參與開發的電力可信數據空間，實現‘數據可用不可見、原始數據不出域’，獲得各方信任，實現光伏設備製造廠家、電力行業協會、光伏項目甲方供應鏈三方數據流通，使得光伏價格指數的發布和研究工作具備了可行性。”太極股份數字能源相關業務負責人劉剛介紹。