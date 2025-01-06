中國代表譴責以色列襲擊加沙醫療設施

中評社北京1月6日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰3日在安理會巴以問題緊急公開會上譴責以色列襲擊加沙地帶北部一所醫療設施，敦促其切實遵守國際人道法，停止“將醫院變成戰場”。



傅聰表示，新年前夕，加沙地帶北部發生了駭人聽聞的慘劇。以色列軍隊對北部僅存的綜合性醫療服務機構卡邁勒·阿德萬醫院發動襲擊，強制拘留醫護人員，強迫轉移無辜病患，造成大量民眾死亡，醫院陷入火海。這一行為嚴重違反國際法特別是國際人道法，令人震驚，中方對此予以強烈譴責。



傅聰說，人權高專辦報告顯示，僅截至2024年6月，加沙至少有27家醫院和12家醫療機構遭到136次襲擊，500多名醫務人員喪生。在武裝衝突中保護醫療設施安全，這是國際人道法的底線。在沒有充足證據證明醫療設施成為敵對設施的情況下，蓄意對醫療機構發動大規模、無差別、造成無辜平民傷亡的襲擊，違反國際人道法，可能構成戰爭罪。



傅聰表示，有分析指出，以色列對加沙醫療機構發動致命性襲擊，使加沙醫療系統瀕臨崩潰，是把加沙變成不可居住之地的系統性戰略的一環。中方對此表示嚴重關切和強烈反對。我們敦促以色列切實遵守國際人道法義務，停止將醫院變成戰場，停止對醫療設施發動襲擊，保障醫療機構和醫務人員安全，釋放所有被扣押的醫務人員。



傅聰表示，中方敦促以色列聽取國際社會的強烈呼聲，立即停止一切軍事冒險行徑。中方呼籲以色列解除加沙人道准入限制，停止實施並盡快撤銷針對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的法案，保障工程處等人道機構開展援助的安全和便利。中方支持安理會履行維護國際和平與安全的責任，採取一切必要行動實現加沙停火、緩解人道災難、落實“兩國方案”，回應國際社會的期待。