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加總理特魯多可能辭任自由黨領袖
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2025-01-06 14:27:24
中評社北京1月6日電／據新華社報導，據加拿大媒體5日消息，加拿大總理賈斯廷·特魯多預計最早將於6日宣布辭去自由黨領袖一職。
加拿大《環球郵報》援引消息人士的話說，目前尚不清楚特魯多是否會辭去總理職務，或者是繼續擔任總理直到選出新的領導人。
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