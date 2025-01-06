當前房地產市場運行如何？新年探訪滬深樓市

中評社北京1月6日電／據人民網報導，買方下單速度在加快，賣方議價的空間在縮小



上海 市場交易明顯升溫



“2024年四季度以來，門店帶看量比前年同期增長了1倍，市場交易明顯升溫。今年，我們要用更精準的服務，及時響應客戶需求。”2025年1月2日，新年第一個工作日，鏈家上海黃浦店店長程建成在門店例會上給團隊打氣鼓勁。



2024年12月31日晚上，新年即將到來，程建成和團隊還在為撮合一套住宅的買賣而努力。客戶陳先生是新上海人，10多年前首次購房時買了套小兩室，隨著事業發展和孩子成長，想通過“賣小換大”改善住房條件。他看中了門店附近地鐵口一套140多平方米的三室兩廳，經過兩年觀望，房價調整已經接近心理價位。特別是2024年12月上海取消普通住房標準和非普通住房標準後，這套住宅的交易稅費成本一下子降了70多萬元，這讓陳先生覺得“是時候出手了”。好事多磨，洽談時房東又提出在原先報價上加價20萬元。經紀人團隊連夜在買賣雙方之間斡旋，終於在新年伊始接到了房東同意成交的電話。



鏈家黃浦店服務的人民廣場和南京東路地塊，是上海樓市重點板塊之一，較能反映上海房地產市場的走勢。程建成告訴記者，去年5月上海出台優化限購、放寬信貸等九條樓市新政策後，門店帶看量從之前的每周35組增加到50組；9月推出樓市“滬七條”後，帶看量又增加到每周70組左右，且連續3個月保持穩定。值得一提的是，相較於6月以剛需為主的交易結構，9月以來改善型需求成交增加明顯。



“一方面是買方下單的速度在加快，另一方面是賣方議價的空間在縮小，說明上海樓市正逐步企穩回升。”程建成說，去年四季度，門店附近一個地鐵樓盤接連成交了多套大戶型住宅，而蘇州河畔一棟不限購的商住產權樓也接到多個買家的問詢意向，這是近3年來難得的現象。