“向日本社會介紹真實的中國”

日本紀錄片導演竹內亮（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月6日電／據人民日報報導，不久前，日本紀錄片導演竹內亮的新版紀錄片《再會長江》在日本二次上映，這是繼2024年4月這部紀錄片在日本上映後的再次上映，反映了日本民眾對於瞭解中國的呼聲。在接受記者採訪時，竹內亮表示：“我希望通過我的作品向日本社會介紹真實的中國，帶動更多人認識中國、前往中國。”



2023年5月，竹內亮的《再會長江》《華為的100張面孔》等4部紀錄片在東京有樂町的影院滾動播放一周。2024年4月，經改編的劇場版《再會長江》在日本展映，引發日本各大媒體的關注，獲得諸多好評，也一度登上日本文藝片票房排行榜第一。在這部長達129分鐘的紀錄片中，竹內亮從上海出發，沿長江溯流而上，記錄了長江沿岸的經濟社會發展和民眾生活變遷。“不少日本觀眾向我反饋，《再會長江》讓他們對中國很有好感，很想去中國旅遊，實地看看。”竹內亮說。



2010年，當時在日本廣播協會工作的竹內亮來華拍攝了紀錄片《長江天地大紀行》，該片在日本播出後獲得不少關注。竹內亮表示：“10多年前拍攝長江時，我被中國優美的風景、悠久的歷史文化、熱情的人民所吸引。由於不會講中文，無法深入瞭解中國人的生活和想法，儘管該片反響很好，我自己並不滿意。”為了更好地瞭解中國文化，竹內亮辭去工作，舉家遷至中國南京生活。“定居中國後，我切身感受到中國的快速發展變化。”如今，南京已經成為竹內亮的“第二故鄉”。



講述再次拍攝長江的原因，竹內亮話語中充滿激情：“對於很多日本人來說，長江有一種特別的魅力。長江是亞洲第一長河，畫面的震撼感特別強。不少日本人喜歡中國的三國文化，長江沿岸有許多與三國文化相關的古跡，比如赤壁和白帝城。”在竹內亮看來，拍攝長江可以展現中國的幅員遼闊、自然景觀、文化魅力、經濟發展和民眾生活面貌。通過此次拍攝，竹內亮重走長江，發現長江沿岸的基礎設施明顯改善，當地文旅產業發展很快，在長江沿岸一些鄉村，村民的生活水平有很大提高。



在沱沱河畔的長江源水生態環境保護站，竹內亮發現人們可以用垃圾換來免費的咖啡。幾名生態保護志願者正在分類記錄垃圾信息，積累到足夠數據後會反饋給品牌方，希望他們今後可以使用更環保的包裝材料。“我真切地感受到中國民眾的環境保護意識增強了。”竹內亮還發現，長江禁漁實施以來，許多漁民加入長江江豚保護事業。越來越多的科技企業也加入進來，將數字技術應用於生態環境治理。10多年來，長江水更清、環境更美，江豚的數量也明顯增加了。