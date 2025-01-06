薩爾瓦多南部海域發生6.3級地震

中評社北京1月6日電／據新華社報導，聖薩爾瓦多消息：薩爾瓦多環境部門5日在社交媒體上發布消息說，該國南部海域當天發生6.3級地震。目前尚無人員傷亡和財產損失報告。



消息說，地震發生在當地時間5日11時18分（北京時間6日1時18分），震中位於南部拉利伯塔德省太陽海岸以南29公里處海域，震源深度33公里。薩民防部門已啟動震後檢查工作。



另據美國地質調查局地震信息網消息，此次地震的震級為6.2級，震源深度約50公里。