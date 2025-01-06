2025日中友好新年音樂會舉行

中評社北京1月6日電／據人民網報導，1月5日，“2025日中友好新年音樂會”在日本大阪舉行。中國駐大阪總領事館總領事薛劍出席音樂會並致新年賀辭。他祝願音樂會演出成功，為推動中日民間友好交流，促進中日文旅合作，做出積極貢獻。



音樂會由中國駐大阪總領事館支持，亞洲文化旅遊衛視國際傳媒集團主辦，中國香港亞洲交響樂團和日本神戶交響樂團聯袂獻演。亞洲交響樂團首席指揮劉新、神戶交響樂團團長矢野正浩、中國酉陽民歌非遺傳承人冉義華等參與演出。音樂會得到日本華僑社團和日本各界的積極響應和支持。



