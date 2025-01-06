“原來的水是咸的，現在是甜的！”

博茨瓦納博泰蒂供水。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月6日電／據人民網報導，“再也不用喝咸水了！”博茨瓦納博泰蒂地區村民的生活迎來了巨大改變。歷時18個月的建設工期，由中國土木工程集團博茨瓦納有限公司承建的博茨瓦納博泰蒂供水項目在2023年下半年正式通水，給當地帶來了乾淨的自來水，約3萬名村民因此受益。



該地區莫科巴達內村村民特巴洛說，在此之前他們喝水、做飯、洗澡等主要使用當地咸水，“長期用這種咸水對身體不好，可我們沒有別的選擇。”



博泰蒂位於博茨瓦納中部，北部離馬卡迪卡迪鹽沼100多公里，東部緊鄰奧拉帕鑽石礦，淡水資源缺乏。據博茨瓦納水務公司工作人員介紹，當地的地下水鹽分超標且有異味。由於該地區地域遼闊，村民居住分散，項目投資額大，直到近年供水項目才被提上日程。



博泰蒂供水項目涉及供水主幹工程和配套設施建設，包括184公里的供水管線鋪設，4個增壓泵站的施工，10個高位水箱施工與安裝，3個混凝土蓄水池建設，以及一座水處理廠的設計與施工。此外，還包括兩座行政辦公樓、10套員工公寓以及電力、機械、遙感等配套工程。



據項目執行經理楊偉民介紹，該項目每天的水處理能力目前為4000立方米，可滿足3萬多人用水需求。自正式投入使用以來，已累計為該地區提供14萬立方米的乾淨自來水。



談及這個項目，莫科巴達內村村莊發展委員會主席博姆蓋爾·簡贊不絕口。他說：“中國建築公司為我們帶來了特別好的項目，現在的水太好了，生活方便了很多，村裡每個人都很感激。”