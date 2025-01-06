為隧道裝上岩爆“聽診器”

姚志賓（右一）在介紹岩爆監測情況。（圖片來源：人民網） 中評社北京1月6日電／據人民網報導，攻關岩爆預測的世界性難題，最大程度提高預警準確性；研發系列設備、堅守工程一線，為重大工程建設提供安全保障……東北大學深部金屬礦山安全開採教育部重點實驗室自成立以來，始終堅持走自主創新之路，圍繞深部工程建設與深部金屬礦開採等問題，開展理論研究、技術研發與科技服務，形成以深部工程地質學為背景、深部岩體力學為基礎、計算機和信息科學為手段的深部工程建設與深部資源開採的理論體系和技術研發平台，為我國深部探測提供技術支撐。日前，記者走近東北大學深部金屬礦山安全開採教育部重點實驗室科研團隊，記錄他們矢志攻關、向地球深部進軍的故事。



——編 者



北風獵獵，吹皺黃沙。



在甘肅北山國家高放廢物處置地下實驗室施工現場，來自東北大學深部金屬礦山安全開採教育部重點實驗室的科研團隊成員，正在位於地下數百米的各監測點位工作著，認真記錄與圍岩破裂及安全相關的詳細信息。



聚焦深部金屬礦開採面臨的關鍵科學技術問題，圍繞深部金屬礦全連續綠色高效開採理論、采動致災機理與智能防控等重點任務，團隊成員發揚科學家精神，為推動我國從礦業大國向礦業強國邁進積極貢獻力量。



通過大量科學試驗、安全監測與預警研究，提高岩爆預警準確性



礦產資源是支撐人類生存和發展的重要物質基礎。地球深部蘊藏著豐富的資源和能源，開採好、利用好這些深埋地下的寶貴“財富”，對於支撐國民經濟建設和保障國防安全具有十分重要的意義。