希臘前總理西米蒂斯去世

中評社北京1月6日電／據新華社消息，據希臘雅通社報導，希臘前總理康斯坦丁·西米蒂斯5日去世，享年88歲。



據悉，西米蒂斯5日上午送醫時已失去意識，經搶救無效被宣布逝世。



西米蒂斯1936年出生於希臘港口城市比雷埃夫斯，是泛希臘社會主義運動黨的創始人之一，1996年6月起擔任該黨主席至2004年。1996年至2004年，西米蒂斯兩次出任希臘總理。希臘媒體稱，西米蒂斯擔任總理期間倡導經濟改革和歐洲一體化，為希臘加入歐元區發揮了關鍵作用。



為悼念西米蒂斯，希臘內政部宣布全國哀悼4天並舉行國葬。